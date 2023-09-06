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Зеленський провів Ставку щодо підготовки енергосистеми до зими: "Ще є над чим працювати"

Президент дав "конкретні завдання" усім учасникам процесу. 

Зеленський провів Ставку щодо підготовки енергосистеми до зими: "Ще є над чим працювати"
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Презент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося про підготовку енергосистеми до зими.

На засіданні розглядали комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що "може вигадати країна-агресор". Про це повідомила пресслужба президента

Доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр Кубраков, Держспецзвʼязку, Генштаб і обласні військові адміністрації. . 

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", – запевнив Зеленський.

Міненерго попереджало, що ця зима буде не менш складною, аніж попередня. Торік Росія систематично і цілеспрямовано била по енергетичних обʼєктах починаючи з осені. Це призвело до блекаутів та перебоїв із теплопостачанням. 

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