Зеленський провів Ставку щодо підготовки енергосистеми до зими: "Ще є над чим працювати"

Презент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося про підготовку енергосистеми до зими.

На засіданні розглядали комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що "може вигадати країна-агресор". Про це повідомила пресслужба президента.

Доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр Кубраков, Держспецзвʼязку, Генштаб і обласні військові адміністрації. .

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", – запевнив Зеленський.

Міненерго попереджало, що ця зима буде не менш складною, аніж попередня. Торік Росія систематично і цілеспрямовано била по енергетичних обʼєктах починаючи з осені. Це призвело до блекаутів та перебоїв із теплопостачанням.