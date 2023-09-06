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Російських школярів вчитимуть поводженню з “калашами”, ручними граматами та дронами, − британська розвідка

Серед тем оновленого іспиту з історії − возз’єднання Криму з Росією та “військова спецоперація” в Україні.

Російських школярів вчитимуть поводженню з “калашами”, ручними граматами та дронами, − британська розвідка
Збитий на Херсонщині російський безпілотник "Орлан-10"
Фото: Нацгвардія України

Нова навчальна програма школярів у Росії включає як військові навички, так і кремлівський погляд на історію України. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Серед тем оновленого іспиту з історії − возз’єднання Криму з Росією та “військова спецоперація” в Україні. Минулого року російський парламент затвердив навчальну програму.

Предмет “Основи безпеки життєдіяльності” орієнтований на учнів старших класів і включає базовий модуль військової підготовки. Це включатиме поводження з автоматами Калашникова, використання ручних гранат, безпілотників та надання першої допомоги на полі бою.

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Нова навчальна програма переслідує три цілі: ознайомити студентів із кремлівським обґрунтуванням “Спеціальної військової операції”, прищепити студентам бойове мислення та скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та розгортання.

Включення операцій з безпілотниками вказує на все більше їх значення на полі бою та досвід, отриманий щодо цього озброєння безпосередньо під час конфлікту в Україні.

Нагадаємо, раніше британське Міноборони повідомило, що новий підручник з історії Росії описує Україну як ультратерористичну державу. Ціль Росії − створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах.

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