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Учора Збройні сили ліквідували 610 окупантів та 8 ворожих танків

На фронті за добу відбулось 28 бойових зіткнень.

Учора Збройні сили ліквідували 610 окупантів та 8 ворожих танків
Фото: Скріншот з відео

Упродовж вівторка 5 вересня Збройні сили знищили близько 610 окупантів, 8 танків, засіб ППО та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабної війни втрати росіян склали близько 266 290 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,
  • танків ‒ 4 497 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5 685 (+36) од,
  • РСЗВ – 748 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 505 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 852 (+1).

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили атаки росіян у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському напрямку.

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