Учора Збройні сили ліквідували 610 окупантів та 8 ворожих танків

Упродовж вівторка 5 вересня Збройні сили знищили близько 610 окупантів, 8 танків, засіб ППО та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабної війни втрати росіян склали близько 266 290 осіб вбитими.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,
- танків ‒ 4 497 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,
- артилерійських систем – 5 685 (+36) од,
- РСЗВ – 748 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 505 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 852 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили атаки росіян у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському напрямку.