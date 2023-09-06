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Уранці Київ пережив комбіновану ракетну атаку. Всі ворожі цілі знищили сили ППО

Минулося без постраждалих та руйнувань.

Уранці Київ пережив комбіновану ракетну атаку. Всі ворожі цілі знищили сили ППО
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці Київ пережив комбіновану атаку ракетами типу Х-101/555/55 та балістичними ракетами. Усі ворожі цілі були збиті. Жертв та руйнувань немає.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", – розповіли у військовій адміністрації.

Зазначається, що усі ворожі цілі були знищені силами ППО. За даними на 6:39 інформації про постраждалих та руйнування не було.

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Нагадаємо, сьогодні о 4:43 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

О 5:56 мер Києва Віталій Кличко написав, що ворог запустив ракети по місту та про роботу ППО. Він закликав мешканців Києва подбати про свою безпеку.

Цієї ночі Росія також атакувала Одещину. Протягом майже трьох годин російська армія била по Ізмаїльському району Одеської області ударними безпілотниками. Загинула одна людина – співробітник агропідприємства.

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