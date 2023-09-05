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За день росіяни здійснили 30 обстрілів Сумщини

Загалом було зафіксовано 192 вибухи. 

За день росіяни здійснили 30 обстрілів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Миропільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 192 вибухи. 

По Великописарівській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та СПГ. В результаті було пошкоджено господарське приміщення, приміщення ліцею, нежитлові приміщення, 2 трактори, 2 автомобілі та приватне домоволодіння.

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Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії та АГС.

Також по Хотінській громаді били з мінометів, артилерії, та скинули 2 ВОГа з БпЛА. 

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, а Есманську - ракетами з авіації.

Миропільську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів, а Зноб-Новгородську, крім мінометів, із артилерії.

Крім того, Білопільську громаду окупанти обстріляли з танку.

Нагадаємо, російська армія 5 вересня близько 17:30 обстріляла село Токарівку на Херсонщині. Під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який перебував біля будинку. Він отримав поранення.

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