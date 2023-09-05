Німеччина оприлюднила склад нового пакету допомоги Україні

Німеччина передала Україні черговий пакет безпекової допомоги.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
До пакету допомоги входять:
- більше 10 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard;
- понад 8,5 мільйона набоїв;
- 27 тисяч 40-мм боєприпасів;
- 32 вантажівки Zetros;
- 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
- 4 прикордонні автомобілі;
- 20 тисяч захисних окулярів для солдатів;
- броньований мостоукладач Beaver.
Раніше посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є причиною того, що контрнаступ Збройних сил відбувається недостатньо швидко.