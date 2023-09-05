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Німеччина оприлюднила склад нового пакету допомоги Україні

Україна отримала, серед іншого, вантажівки та причепи для транспортування танків.

Німеччина оприлюднила склад нового пакету допомоги Україні
Фото: Defense Express

Німеччина передала Україні черговий пакет безпекової допомоги. 

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

До пакету допомоги входять:

  • більше 10 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard;
  • понад 8,5 мільйона набоїв;
  • 27 тисяч 40-мм боєприпасів;
  • 32 вантажівки Zetros;
  • 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
  • 4 прикордонні автомобілі;
  • 20 тисяч захисних окулярів для солдатів;
  • броньований мостоукладач Beaver.

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Раніше посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є причиною того, що контрнаступ Збройних сил відбувається недостатньо швидко.

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