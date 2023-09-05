Німеччина оприлюднила склад нового пакету допомоги Україні

Німеччина передала Україні черговий пакет безпекової допомоги.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

До пакету допомоги входять:

більше 10 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard;

понад 8,5 мільйона набоїв;

27 тисяч 40-мм боєприпасів;

32 вантажівки Zetros;

4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

4 прикордонні автомобілі;

20 тисяч захисних окулярів для солдатів;

броньований мостоукладач Beaver.

Раніше посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є причиною того, що контрнаступ Збройних сил відбувається недостатньо швидко.