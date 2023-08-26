Контрнаступ ЗСУ відбувається недостатньо швидко через затримки у військовій допомозі, – посол у ФРН

Дуже багато часу зайняло оснащення українських штурмових бригад.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв вважає, що нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є причиною того, що контрнаступ Збройних сил відбувається недостатньо швидко.

Про це пишуть агенція DPA та Європейська правда.

При цьому, за словами Макеєва, "Росія мала час вибудувати барикади".

Дипломат додав, що підготовка і оснащення українських штурмових бригад зайняла дуже багато часу. Ці бригади зараз повністю оснащені західним озброєнням і боєприпасами.

Макєєв згадав про дебати в Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем, зазначивши, що веде "дуже прагматичні і предметні переговори" з німецьким урядом про постачання далекобійних ракет Taurus.

Посол України у ФРН нагадав, що Україна не контролює небо над своєю територією, тому постачання винищувачів F-16 є настільки для неї важливим.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus. Процес має зайняти менше ніж рік.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося.