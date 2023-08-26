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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили п’ять ворожих складів боєприпасів

Артилерійські підрозділи виконали 1283 вогневі завдання.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили п’ять ворожих складів боєприпасів
Фото: Генштаб

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць військової техніки російських загарбників і п’ять складів боєприпасів.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив у Телеграмі.

«На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання», - поінформував Тарнавський.

Він повідомив, що за останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні - 93, поранені - 208, полон - 8).

Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

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Нагадаємо, що 25 серпня українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів.

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