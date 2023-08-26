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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Обмеження поширюються на великоваговий транспорт вагою понад 24 тони.

У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

У Києві через спеку запровадили обмеження на рух для великовагового транспорту.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"На території столиці введений тепловий режим. Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

"Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у Києві та Київській області у неділю, 27 серпня, зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі опадів не очікується, вдень місцями пройде короткочасний дощ, у регіоні - й гроза. Температура у столиці вночі близько 20°, вдень 30-32°, по області вночі 16-21°, вдень 29-34°.

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