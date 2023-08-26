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Залужний привітав авіаторів з професійним святом

День української авіації святкують у останню суботу серпня.

Залужний привітав авіаторів з професійним святом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

Про це Залужний написав у Телеграмі.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність і жертовність. Щоб посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами", - написав він.

Головнокомандувач висловив упевненість, що "вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним".

Залужний також ушанував пам'ять загиблих авіаторів.

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День української авіації почали відзначати, починаючи з 1993 року. Тоді це свято було засновано указом президента Леоніда Кравчука, а датою свята обрали останню суботу серпня. Через три роки, в 1996-му, був виданий новий указ - він об'єднав День військової авіації та День цивільної авіації України, але дата свята залишилася колишньою - остання субота літа.

Нагадаємо, що США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у жовтні.

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