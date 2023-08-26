Залужний привітав авіаторів з професійним святом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

Про це Залужний написав у Телеграмі.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність і жертовність. Щоб посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами", - написав він.

Головнокомандувач висловив упевненість, що "вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним".

Залужний також ушанував пам'ять загиблих авіаторів.

День української авіації почали відзначати, починаючи з 1993 року. Тоді це свято було засновано указом президента Леоніда Кравчука, а датою свята обрали останню суботу серпня. Через три роки, в 1996-му, був виданий новий указ - він об'єднав День військової авіації та День цивільної авіації України, але дата свята залишилася колишньою - остання субота літа.

Нагадаємо, що США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у жовтні.