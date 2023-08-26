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Росіяни піднімають МіГ-31 для перевірки нашої ППО і впливу на психологічний стан українців, – Ігнат

25 серпня повітряна тривога в Україні оголошувалася 6 разів.

Росіяни піднімають МіГ-31 для перевірки нашої ППО і впливу на психологічний стан українців, – Ігнат
Міг-31
Фото: wikipedia.org

Російські військові піднімають літаки МіГ-31 у небо для того, щоб перевірити українську ППО, провести тренування льотного складу та вплинути на психологічний стан українців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Перш за все, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків, і, таким чином, навчання пілотів - це безперервний процес і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони натаскують їх. Плюс повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, що впливає на нашу економіку і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє", – заявив Ігнат.

За його словами, росіяни також піднімають літаки для того, щоб перевірити українську ППО.

"Вони піднімаються далеко в тилу Росії. Я думаю, що той самий аеродром Саваслейка, їм треба, щоб перевірити ППО, мабуть, підлітати ближче", – сказав він.

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Нагадаємо, що 25 серпня повітряна тривога в Україні оголошувалася 6 разів.

Також Повітряні Сили знищили увечері 25 серпня два ворожі "шахеди" на Харківщині.

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