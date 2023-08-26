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Росіяни третю добу атакують біля Новоєгорівки на Луганщині, - ОВА

Росіяни не спиняють тиску на цій ділянці фронту.

Російська армія вже третю добу продовжує атакувати позиції ЗСУ біля Новоєгорівки Луганської області, проте успіху не має. 

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Вже три доби ворог майже безперервно намагається рухатися в бік Новоєгорівки. Також вони активізувалися в районі Білогорівки", - йдеться у повідомленні.

Натомість українські захисники відбивають всі ці спроби противника, завдають йому втрат в особовому складі та техніці. Росіяни не спиняють тиску на цій ділянці фронту.

Також артилерійський вогонь загарбники відкривали по Невському, Білогорівці, Надії, Твердохлібовому. Авіаційних ударів завдано по районах Твердохлібового та Макіївки.

Зазначимо, що Новоєгорівка (до 2016 року — Свердловка) — село в Україні, у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області.

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Нагадаємо, що британська розвідка заявила, що протягом наступних двох місяців російська армія, ймовірно, планує збільшити інтенсивність свого наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та значних втрат росіян на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії.

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