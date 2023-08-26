Росія у найближчі два місяці може збільшити інтенсивність боїв у районах Куп'янська і Лимана, – Міноборони Британії

Так росіяни спробують повернути собі ініціативу на тлі зміцнення позицій України на півдні.

Росія у найближчі два місяці, ймовірно, збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на Куп'янському і Лиманському напрямках.

Таку думку озвучило Міноборони Великобританії у Х (екствітер).

У відомстві зазначили, що український контрнаступ тисне на російські війська під тиск у Бахмуті та на півдні. "Незважаючи на це, західна група військ Росії продовжила дрібномасштабні атаки на північному сході, у Куп'янсько-Лиманському секторі, і досягла деяких обмежених успіхів на місцевому рівні", –зазначили британці.

Росіяни припускають, що оскільки Україна продовжує поступово зміцнювати свої позиції на півдні, РФ намагатиметься повернути собі ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ і Лиман є одними з потенційних районів для цього.

"Існує реальна можливість того, що упродовж найближчих двох місяців Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл та створення буферної зони навколо Луганської області", – повідомили в британському Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу на Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та значних втрат росіян на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії.