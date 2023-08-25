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​Сирський відвідав Куп'янський і Лиманський напрямки

"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою", - зазначив командувач.

​Сирський відвідав Куп'янський і Лиманський напрямки
Олександр Сирський
Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Куп'янський і Лиманський напрямки.

Про це повідомляє Military Media Center.

Сирський зазначив, що під час роботи з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були ухвалені всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення оборони і відбиття ворожих атак.

"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії", - повідомив командувач.

Він зазначив, що головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій. Також окупанти продовжують вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовують авіацію. 

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо", - наголосив Сирський.

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Нагадаємо, нещодавно командувач теж відвідав Куп'янський напрямок. Тоді він повідомляв, що росіяни намагаються прорвати оборону та захопити Куп'янськ. 

Згодом він оприлюднив відео, як на Бахмутському напрямку воїни 22-ої окремої механізованої бригади знищили замаскований опорний пункт російських окупантів.

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