В Івано-Франківську фіктивно брали на “військову службу” родичів очільників міста та футболістів місцевого клубу, - ДБР

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд.

Правоохоронці викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) родичів керівництва міста. «Недоторканими» стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.

Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

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