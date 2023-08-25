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Словенія приєдналася до декларації G7 щодо підтримки України

Президент України подякував уряду Словенії та прем’єр-міністру Роберту Голобу за підтримку.

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо підтримки України
Фото: з відкритих джерел

До декларації "Великої сімки" щодо підтримки України приєдналася Словенія.

Про це повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", – зазначив він.

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Нагадаємо, в липні лідери країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця рамкова угода стає основою формування дійсно потужних гарантій безпеки для України. Докладніше про цей документ читайте в матеріалі LB.ua "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

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