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Західні компанії втратили в Росії понад $80 млрд, − Reuters

Москва вимагає дедалі більших знижок на активи, які вони хочуть продати.

Західні компанії втратили в Росії понад $80 млрд, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Деякі іноземні компанії, які намагаються вийти з російського ринку, зіткнулися зі значним збільшенням витрат, оскільки Москва вимагає дедалі більших знижок на активи, які вони хочуть продати.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Росія постійно посилює вимоги до виходу. Керівники кажуть, що орієнтуватися в правилах стає важче.

Іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 мільярдів доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачені доходи.

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Голландська пивоварна компанія Heineken заявила в п'ятницю, що завершила відхід із Росії, продавши там свої підприємства російській Arnest Group за символічний один євро.

Москва також поступово створювала додаткові перешкоди для виходу. Є загроза націоналізації активів − особливо після липневої конфіскації російських активів данської пивоварні Carlsberg та французького виробника йогуртів Danone.

До компаній, які все ще перебувають у процесі переговорів про вихід, входять телекомунікаційна група Veon, технологічна група Yandex, яка котирується на Nasdaq, та італійський кредитор Intesa.

Москва вже потребує 50% знижки на всі закордонні угоди після оцінки бізнесів консультантами, що обрані російським урядом. Росія також вимагає внеску до російського бюджету у розмірі щонайменше 10% від ціни. До деяких угод встановлюються додаткові вимоги.

Нагадаємо, власник бренду Domino's Pizza, компанія DP Eurasia, повідомила, що припинила спроби продати бізнес в Російській Федерації та ініціювала початок його банкрутства.

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