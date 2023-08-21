Власник бренду Domino's Pizza не зміг продати бізнес у Росії і оголосив про банкрутство

Власник бренду Domino's Pizza, компанія DP Eurasia, повідомила, що припинила спроби продати бізнес в Російській Федерації та ініціювала початок його банкрутства.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на пресреліз компанії.

Його зовнішній борг оцінюється в 520 млн руб (понад $556 000).

"У ситуації, що все більш ускладнюється, холдингова компанія DPRussia змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як підприємства, що діє, і, неминуче, до скорочення присутності групи в Росії. Заява про банкрутство DPRussia буде подана відповідно до вимог законодавства", – йдеться у пресрелізі.

Domino'sPizza - міжнародна мережа піцерій, заснована в США в 1960 році, яка налічує більше 15 тисяч закладів в 90 країнах світу із загальною кількістю співробітників більш ніж 300 000. В Україні компанія працює з 2010 року.

Нагадаємо, в березні 2022 року Domino's Pizza заявила, що припиняє розвиток мережі у Росії. Тоді таке саме рішення ухвалила мережа Burger King. У компанії немає ресторанів у Росії, які належали б безпосередньо їй, всі 800 закладів працюють за франшизою під керівництвом місцевого майстер-франчайзі. Така сама ситуація з піцеріями Papa John's та більшістю ресторанів KFC.

Компанія McDonald's пішла з Росії в травні 2022, після 30 років роботи. У листопаді минулого року McDonald's пішов і з Білорусі