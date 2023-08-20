США нарощують виробництво 155-мм снарядів, щоб забезпечити Україну, - The Washington Post

Із 44,5 млрд доларів, виділених на виробництво озброєнь для України та поповнення американських запасів, Пентагон освоїв 18,2 млрд.

Сполучені Штати Америки нарощують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю озброєння.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Штати інвестують у розширення виробництва боєприпасів, безпілотників, зенітних ракет та інших видів озброєнь, зосередившись переважно на 155-міліметрових артилерійських снарядах.

Видання пише, що російсько-українська війна спричинила бум для американських оборонних компаній, які наввипередки розширюють виробництво та заводські потужності.

Із 44,5 млрд доларів, виділених Штатами на виробництво озброєнь для України та поповнення американських запасів, Пентагон на сьогодні освоїв 18,2 млрд, або 40,8% від загальної суми, уклавши відповідні контракти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони США очікує настання зими, щоб поповнити запаси зброї для України.