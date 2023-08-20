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США нарощують виробництво 155-мм снарядів, щоб забезпечити Україну, - The Washington Post

Із 44,5 млрд доларів, виділених на виробництво озброєнь для України та поповнення американських запасів, Пентагон освоїв 18,2 млрд.

США нарощують виробництво 155-мм снарядів, щоб забезпечити Україну, - The Washington Post
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Сполучені Штати Америки нарощують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю озброєння.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Штати інвестують у розширення виробництва боєприпасів, безпілотників, зенітних ракет та інших видів озброєнь, зосередившись переважно на 155-міліметрових артилерійських снарядах. 

Видання пише, що російсько-українська війна спричинила бум для американських оборонних компаній, які наввипередки розширюють виробництво та заводські потужності.

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Із 44,5 млрд доларів, виділених Штатами на виробництво озброєнь для України та поповнення американських запасів, Пентагон на сьогодні освоїв 18,2 млрд, або 40,8% від загальної суми, уклавши відповідні контракти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони США очікує настання зими, щоб поповнити запаси зброї для України.

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