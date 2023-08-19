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В одній з архієпархій Румунської православної церкви виявили сувеніри із зображеннями російського герба

Схожий скандал виник у Молдові, в одному з храмів міста Сінджера.

В одній з архієпархій Румунської православної церкви виявили сувеніри із зображеннями російського герба
Фото: Replica Online

В одному з магазинів Томіської архієпархії (південний схід Румунії) Румунської православної церкви журналісти виявили сувеніри із зображеннями російського герба, передає видання Replica Online.

У крамниці реалізовують релігійну атрибутику, свічки, ікони.. Знайшлося місце і російській символіці.

Продавчиня сказала журналістам, що двоголовий орел - це "слов'янське уявлення про те, що сила держави перебуває всередині Церкви". 

Схожий скандал виник у Молдові, в одному з храмів міста Сінджера.

Там герб РФ зобразили на верхівці храму. Через це виник спір між настоятелем і парафіянами, через що деякі з них відмовилися ступити на поріг церкви. Також люди були невдоволені тим, що священник згадує на літургії російського патріарха Кирила. Настоятель заявив, що шкодує щодо російського герба і наказав його прибрати. Але щодо Кирила позицію не змінив.

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Нагадаємо, раніше Румунська православна церква погодилася з наданням томосу ПЦУ. Згодом спільне богослужіння з одним із українських архієпископів відслужив єрарх Румунської православної церкви митрополит Триговіштський Нифонт (Міхейце). Він, до речі, був одним з учасників неканонічної зустрічі в Аммані, яка мала на меті просувати російські інтереси у Вселенському православ’ї.

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