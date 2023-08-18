Компанії з Туреччини придбали десятки танкерів, які перевозять російську нафту, – WSJ

Флот таких компаній включає сотні суден по всьому світу, багато з яких належать компаніям у Греції, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратах, а також Туреччині.

Турецькі компанії придбали десятки танкерів, які перевозять російську нафту, повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, Beks Ship Management стала один із найбільших у світі судновласників, що транспортують нафту РФ. Із 2021 року компанія придбала за понад півмільярда доларів 37 кораблів, багато з них – застарілі нафтові танкери.

За інформацією видання, такі компанії, як Beks, є критично важливим елементом у спробах Росії продовжувати постачати нафту по всьому світу та фінансувати війну проти України.

Наразі флот таких компаній включає сотні суден по всьому світу, багато з яких належать компаніям у Греції, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратах, а також Туреччині. Чимало з них ухиляється від західних санкцій, діючи поза звичайними галузевими стандартами, часто відмовляючись від страхування в P&I Clubs (глобальній мережі, що страхує близько 90% світових комерційних перевезень). Деякі компанії використовують паралельну російську систему страхування, створену з початку війни.

Згідно з даними про судноплавство, які проаналізовала Global Witness (антикорупційна група, яка від імені України виступала за посилення санкцій), станом на лютий 2023 року Beks був четвертим за величиною судновласником у торгівлі російською нафтою. Через діяльність таких компаній Росії вдалося збільшити свою частку на деяких із найбільших світових ринків нафти упродовж війни.

Офіційні особи США кажуть, що Вашингтон залишається стурбованим тим, що Туреччина є центром порушень санкцій Росією, серед яких - "тіньовий флот" для нафти РФ, заходи в турецькі порти російських вантажних суден, які перебувають під санкціями і перевозять зброю, постачання товарів, зокрема, електроніки, яка потрібна Москві для виробництва зброї.

У коментарі WSJ західний дипломат, посилаючись на розмови уряду США з турецьким державним і приватним сектором, зазначив, що ведуть постійний діалог з урядом Туреччини з цих питань і що "щиро сподіваємося уникнути сценарію, за яким турецька компанія буде піддана санкціям, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб поінформувати їх про цілком реальні ризики".

Нагадаємо, у липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти. Також росіяни знайшли спосіб обійти санкційне обмеження ціни на продаж нафти до Індії. Йдеться про завищені транспортні витрати.