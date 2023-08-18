​Британське міноборони підписало контракти на постачання засобів ППО в Україну на майже $115 млн

Міноборони Великобританії підписало від імені Міжнародного фонду для України (IFU) три контракти на постачання засобів ППО для нашої держави.

Про це йдеться на урядовому сайті Сполученого Королівства.

Розмір допомоги становить понад 90 млн фунтів стерлінгів (майже $115 млн)

Один контракт підписали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg - на 56 мільйонів фунтів стерлінгів. Йдеться про постачання безпілотних авіаційних систем. Ще два контракти передбачають розширення можливостей протиповітряної оборони України.

Контракт із Kongsberg дозволить закупити встановлені на транспортних засобах системи протидії дронам для виявлення, відстеження, знищення або порушення роботи БпЛА.

У британському міноборони додали, що система CORTEX Typhon призначена для роботи лише двох операторів та може бути швидко розгорнута і переміщена для максимальної ефективності роботи. Вона може працювати індивідуально або як частина інтегрованої мережі та використовуватиме складний набір датчиків, камер, радарів та електронного обладнання спостереження, що дозволить їй фізично знищувати або порушувати роботу ворожих дронів.

"Ці системи ППО здатні для швидкого розгортання або для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на передовій. Міжнародний фонд для України наголошує на єдності та рішучості наших союзників працювати разом, щоб забезпечити Україну передовим обладнанням, що відповідає її вимогам", - сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Згадані контракти є частиною пакетів закупівель, які анонсували міністри оборони IFU раніше цього року. Завдяки ним відбудеться постачання Україні засобів протиповітряної оборони, безпілотників, радарів та систем радіоелектронної боротьби.

Контракти уклали у зв'язку із надходженням в Україну нової партії безпілотних літальних апаратів для повітряної розвідки, призначених для виконання розвідувальних завдань як наземного, так і морського базування.

ЗСУ вже розпочали навчання із системами, які становитимуть комплект із понад 100 безпілотників.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні ще дві системи ППО IRIS-T у межах нового пакету військової допомоги. Напередодні стало відомо, що Чехія оновлює свій авіапарк - радянські вертольоти замінює на американські гелікоптери. Техніку, що спишуть, можуть передати Україні.