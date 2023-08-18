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Міноборони випустило порадник для родин захисників

Зокрема, у буклеті йдеться про те, як спілкуватися з захисником по телефону.

Міноборони випустило порадник для родин захисників
Фото: Telegram/Zelenskiy

Міноборони випустило порадник для родин захисників, мета якого не допустити розголошення чутливої інформації і знизити психологічний тиск.

Дотримуйтеся простих правил зв’язку із захисниками:

  • НЕ ВАРТО запитувати точне місце розташування, чисельність і завдання підрозділу
  • ВАРТО для власного спокою дізнатися приблизний район розташування
  • НЕ ВАРТО з’ясовувати стосунки і наголошувати на домашніх проблемах, які військовий зараз не може розв’язати
  • ВАРТО озвучувати слова підтримки і завершувати розмови на позитивній ноті. 

Більше порад - в буклеті для родин захисників. Завантажте його за посиланням або візьміть копію у відділеннях «Укрпошти» і в ТЦК та СП. 

Нагадаємо, Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.

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