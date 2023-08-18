Зокрема, у буклеті йдеться про те, як спілкуватися з захисником по телефону.

Міноборони випустило порадник для родин захисників, мета якого не допустити розголошення чутливої інформації і знизити психологічний тиск.

Дотримуйтеся простих правил зв’язку із захисниками:

НЕ ВАРТО запитувати точне місце розташування, чисельність і завдання підрозділу

ВАРТО для власного спокою дізнатися приблизний район розташування

НЕ ВАРТО з’ясовувати стосунки і наголошувати на домашніх проблемах, які військовий зараз не може розв’язати

ВАРТО озвучувати слова підтримки і завершувати розмови на позитивній ноті.

Більше порад - в буклеті для родин захисників. Завантажте його за посиланням або візьміть копію у відділеннях «Укрпошти» і в ТЦК та СП.

Нагадаємо, Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.