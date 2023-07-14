Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.

Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні.

Про це повідомляє Міністерство охрони здоров’я України.

“Дякую французькому народу за неймовірну підтримку від початку повномасштабної війни. За постійну співпрацю та швидке реагування на потреби, які виникають в медичній галузі. Спільними зусиллями нам вдається як тримати медичний фронт в надскладних умовах постійних атак ворога, так і дивитися в майбутнє, працюючи над стратегічними проєктами, спрямованими на розвиток медичної системи відповідно до найкращих європейських стандартів», – зауважив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час зустрічі з спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України Пʼєром Ельброном.

Зазначимо, що П'єр Ельбронн пообіцяв у Twitter, що Франції допоможе відновити лікарні, зокрема в Ізюмі.

“Через 3 місяці після підписання спільної декларації про наміри в Києві нашими міністрами охорони здоров'я, я зробив подальші кроки з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я, про нашу дедалі тіснішу співпрацю. Доступ до охорони здоров'я має першочергове значення. Ми допоможемо відновити лікарні, зокрема в Ізюмі”, – написав П'єр Ельбронн.

3 months after the signature of a joint declaration of intent in #Kiev by our Health ministers, I made a follow-up with @ViktorLiashko @MoH_Ukraine on our ever closer cooperation. Access to healthcare is paramount. We'll help rebuild hospitals, notably in #Izioum @FrHealthCare_EN pic.twitter.com/lZfvlUaZhq — Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) July 13, 2023

Сторони приділили увагу ключовим напрямам співпраці між країнами в сфері охорони здоровʼя, які стратегічно закріплені у декларації, підписаній міністрами охорони здоровʼя України та Франції в квітні цього року у Львові.

Відповідно до напрямів, зазначених в декларації, розробляються конкретні покрокові плани реалізації кожного проєкту. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Це дозволить забезпечити доступ людей до необхідної медичної допомоги у найкоротші терміни.

Зазначається, що функціонування лікарень є важливим фактором повернення громадян до відвойованих міст. Наразі відбувається опрацювання юридичних аспектів проєкту.

Крім цього, важливою темою є розбудова системи надання послуг у сфері психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки. Наразі в Україні реалізується Всеукраїнська програма ментального здоровʼя «Ти як?» за ініціативи першої леді. В її межах кожне міністерство реалізує свій флагманський проєкт.

МОЗ, зокрема, відповідно до пріоритетного проєкту відомства «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги» працює над збільшенням спроможності первинної та спеціалізованої ланок, аби якісні та доступні послуги були доступними для всіх, хто їх потребує. Франція зі свого боку готова долучитися до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя в Україні.

Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці українських та французьких лікарень, навчання українських лікарів та можливості щодо обміну досвідом. Більш детальні домовленості планується зафіксувати під час сателітного саміту міністрів охорони здоров’я в межах Саміту перших леді та джентльменів, який має відбутися в Україні на початку вересня цього року.

Нагадаємо, в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.

Також нагадаємо, що нещодавно уряд спростив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю. Зокрема, усунена зайва бюрократія.