Таблетки, від яких ми набираємо вагу! Частина 4

Вашій увазі сьогодні ми пропонуємо інформацію та план харчування для людей, які приймають бета-блокатори.

Продовжуємо розглядати тему харчування при прийомі певних груп медикаментів. У попередній статті ми розглянули дієтичні рекомендації для людей, які приймають нейролептики.

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Бета-блокатори використовуються для лікування серцево-судинних захворювань. Деякі бета-блокатори, такі як Анаприлін, Корвітол, Метопролол, можуть бути пов'язані зі збільшенням ваги. Щоб мінімізувати цей ефект, враховуйте наступні моменти:

• Підтримуйте здорову дієту, яка включає овочі, фрукти, цільні зерна, магазини, рибу та нежирні молочні продукти. Уникайте надмірного споживання продуктів, багатих жирами і цукрами.

• Збільште споживання продуктів, багатих клітковиною, таких як овочі, фрукти та цільні зерна. Клітковина допомагає підтримувати нормальну роботу травної системи і створювати відчуття насичення.

• Обмежте споживання алкоголю, оскільки він може збільшити побічні ефекти бета-блокаторів і сприяти збільшенню ваги.

• Підтримуйте помірну фізичну активність, таку як ходьба, щоденні фізичні вправи або аеробні вправи. Фізичні навантаження допоможуть підтримувати загальну фізичну форму, контролювати вагу і поліпшити роботу серцево-судинної системи.

Пропонуємо план харчування для людей вагою від 75 до 90 кг, які приймають бета-блокатори:

Наступного разу ви дізнаєтесь як краще харчуватися при прийомі кортикостероїдів.