Невже НАЗК хоче зупинити більшість складального виробництва дронів від волонтерських «галер» до United 24? А що, якщо завтра виробника «весільних дронів» DJI внесуть до списку тих, що продає на росії важливий товар? Зрештою, як мінімізувати шкоду від оголошення брендів Hikvision і Dahua спонсорами війни?

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо внесення китайських компаній Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни від 5 червня 2023 року вже добряче розкритиковано в медіа. Бо з’явилося як грім з неба і на милю відгонить переділом ринку.

Навіть великі проекти зі складання дронів, на кшталт United 24, не криючись говорять - #виперегнули.

Цей блог - короткі відповіді на питання «чому?», «навіщо?», і «що тепер?» у ситуації з критично важливими продуктами китайського виробництва.

Чому?

Мовляв, їхня продукція подвійного призначення у «… вільному доступі на росії…» і податки їхні російські представництва сплачують країні окупанту,. Тому НАЗК 5 червня взяло та й вистрелило новиною.

Навіщо?

Можемо припустити, що НАЗК, ухвалюючи рішення котре погіршує постачання критичних запчастин до більшості дронів котрі складаються для потреб війська могло про це не знати. Як і про те, що сотні кілометрів фронту моніторяться через «очі» вироблені Dahua на сотнях «каеспешок» від роти і вище. Буває і таке, а тут добрі люди написали про кілька мільйонів доларів податків, сплачених на рочії «дочками» власників китайських брендів на росії. Але як не знати про те, що усі правоохоронці країни збудували системи відеоспостереження ще з 2016 року на 40 тисячах камер Hikvision?

Фото: надане Олександром Ганущиним Статистичні дані по відеоаналітиці

І що на платформі «Hikcentral”, з цим же софтом інтегровано кілька сотень тисяч камер. Це ж відкриті дані, і гугляться легко в тому числі на комп’ютерах НАЗК. Аж хочеться відповісти відомою цитатою з «Гамлету» Подерв‘янського.

Єдина інтеграційна платформа Національної поліції України

І що тепер?

Ми, на жаль, не з можливостями США, тому не можемо дозволити собі накладати заборони на продукцію котра куплена за бюджетні гроші і добре працює. І яку, найголовніше, гостро потребує українське військо.

Фото: надане Олександром Ганущиним Найбільш поширені тепловізори у війську

Тому не варто посилатися, що ми наслідуємо різні рішення американських структур пані і панове з НАЗК.

А саму ситуацію потрібно розрулювати вже і одразу. Гадаю, на рівні комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та оборони пасувало б викликати ініціаторів на «килим». Заодно і Офісу Гепрокурора варто би поцікавитися, чи не стирчать якісь корпоративні інтереси інших брендів за таким рішенням НАЗК. Бо так, чого доброго, і виробника «Мавіків» віднесуть до «міжнародних спонсорів війни» - користуються же росіяни «весільними дронами», хіба ні?

Робота з накладання санкцій, в тому числі іміджевих за співпрацю з агресором є дуже важливою. От тільки щодо компаній, котрі випускають продукцію, яка широко використовується у Збройних Силах України такі рішення слід ухвалювати виключно після консультацій з Міноборони.