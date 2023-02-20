Китайську компанію, що постачає РФ обладнання для дронів і ракет, внесли до списку міжнародних спонсорів війни, - НАЗК

До 30 грудня 2022 року ComNav Technology здійснила 73 поставки на територію Росії на загальну суму в $2,1 млн.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію ComNav Technology у перелік міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

ComNav виробляє і постачає до Росії навігаційне та радіолокаційне обладнання. Йдеться про навігаційні модулі із підтримкою російської системи ГЛОНАСС (аналог американського GPS).

"Такі модулі можуть застосовуватися у російських та іранських дронах, а також російських ракетних системах для обстрілів України. Докази цього Агентству надала Рада економічної безпеки України", - повідомили в НАЗК.

За інформацією очільника відомства Олександра Новікова, від початку повномасштабного вторгнення і до 30 грудня 2022 року ComNav Technology здійснила 73 постачання на територію Росії на загальну суму в $2,1 млн.

"Найчастіше компанія постачала Росії саме навігаційне та радіолокаційне обладнання. НАЗК внесло ComNav Technology до переліку міжнародних спонсорів війни, щоб унеможливити подальше використання цих технологій задля вбивства українців", – сказав Новіков.

Як повідомляє НАЗК, ComNav Technology є великим китайським виробником мікроелектроніки. Після початку війни компанія не призупинила виробництво модулів з підтримкою ГЛОНАСС та іншої мікроелектроніки для російського ринку.

"...За допомогою системи ГЛОНАСС російські військові здійснюють керування іранськими БПЛА типу Shahed-136: 17 жовтня стало відомо, що у Shahed-136, збитих на території України, були знайдені блоки управління ГЛОНАСС", - повідомили в Агентстві.

Робота цієї системи майже повністю залежить від модулів іноземного виробництва. Через санкції закупівлі західних модулів стають все складнішими для Росії, тому вона все більше покладається на китайських виробників.

Нагадаємо, 19 лютого Україна запровадила нові санкції проти Московської біржі та 333 російських банкірів.

США разом з партнерами у G7 готують новий масштабний пакет санкцій проти РФ. Очікується, що його оголосять до річниці вторгнення РФ в Україну.