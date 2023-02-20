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Завтра на Київщині не будуть застосовувати графіки відключень через заміри споживання електроенергії

Через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть застосовувати стабілізаційні відключення за графіком.

Завтра на Київщині не будуть застосовувати графіки відключень через заміри споживання електроенергії
Фото: Бучанська міська рада

У вівторок, 21 лютого, за дорученням Укренерго у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. Тож в області не будуть застосовувати графіки відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

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У компанії наголосили, що це допоможе визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

"Однак через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком", - наголосили у ДТЕК.

Також у компанії додали, що світло може зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження. 

Нагадаємо, Укренерго не встановило лімітів споживання електроенергії на 20 лютого. Тому у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло.

Тим часом у Запоріжжі відновили роботу вуличного освітлення.

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