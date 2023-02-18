​У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській, Херсонській областях - екстрені відключення світла, - ДТЕК (оновлення)

Це дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснили у компанії.

Про можливе тимчасове відключення електроенергії повідомила також влада Херсонщини.

"Коли загроза мине, електроживлення відновлять", - додали в ОВА.

Оновлення 9.43. Попереджувальне знеструмлення застосували і в частині Харківської області. Про це повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, влада Хмельниччини повідомила про вибухи в обласному центрі під час повітряної тривоги.