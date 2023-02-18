​У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській, Херсонській областях - екстрені відключення світла, - ДТЕК (оновлення)

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснили у компанії.
Про можливе тимчасове відключення електроенергії повідомила також влада Херсонщини.
"Коли загроза мине, електроживлення відновлять", - додали в ОВА.
Оновлення 9.43. Попереджувальне знеструмлення застосували і в частині Харківської області. Про це повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Нагадаємо, влада Хмельниччини повідомила про вибухи в обласному центрі під час повітряної тривоги.