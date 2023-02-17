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У держбюджет України надійшло $203 млн під гарантії Великобританії

Це друга частина додаткового фінансування.

У держбюджет України надійшло $203 млн під гарантії Великобританії

17 лютого до держбюджету України надійшла друга частина додаткового фінансування на $203 млн під гарантії Великобританії через проєкт Світового банку.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Загальний обсяг позики під гарантії Великобританії становить $500 млн. Її надали на пільгових умовах через механізм Світового банку.

"Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних", - повідомили в Мінфіні.

Кошти скерують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Нагадаємо, Ізраїль надасть $200 мільйонів на розбудову медичної інфраструктури України. А уряд Канади виділяє більше 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів у нашій державі.

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