Знайти мільярди. Чи зможе Україна отримати гроші від МВФ?

Переговори МВФ завжди були непростими через те, що українська влада часто не поспішала виконувати зобов’язання. Які особливості цих перемовин, чи може Україна розраховувати на вкрай необхідні фінанси цього разу?

13 лютого у Варшаві розпочалися перемовини, від яких залежить наповнення держбюджету України на 2023 рік: представники українського уряду зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової програми фінансування в обсязі 16 млрд доларів США.

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Місія та виконання

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю Ради директорів», – повідомив постійний представник фонду в Україні Ваграм Степанян у понеділок, 13 лютого.

На початку лютого міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що дефіцит бюджету у 2023 році становитиме 38 мільярдів доларів. 18 мільярдів доларів як допомогу надасть Європейський Союз, США теж виділять грант на 9,9 мільярда доларів. Тож Україні потрібно знайти ще 10 мільярдів доларів.

Це тільки для фінансування дефіциту, бо загальні потреби у нас вищі.

14 лютого на конференції в Дубаї директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила: Україні, аби економіка функціонувала, цього року потрібно від 40 до 48 мільярдів доларів фінансування.

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Річ у тому, що в грудні 2022 року МВФ оцінив потребу в зовнішньому фінансуванні України на рівні щонайменше $39,5 млрд цього року. Але на тлі збитків, яких завдав нашій країні ракетний терор росіян, фонд визнав, що може знадобиться ще близько $8 мільярдів для відновлення критичної інфраструктури.

Фонд, за словами Георгієвої, працює над програмою з Україною та підтримує її у веденні «воєнної економіки».

Прелюдія зустрічі

Попередня зустріч наших урядовців і представників МВФ восени 2022 року закінчилась схваленням так званої моніторингової програми (SMP), яка не передбачала фінансування, натомість містила ряд побажань з боку МВФ, аби почати говорити про можливість отримання грошей.

SMP використовують якщо країна не в змозі отримати звичайну кредитну програму через внутрішню нестабільність або відсутність фінансових гарантій.

Як зазначав в інтерв’ю LB.ua голова НБУ Андрій Пишний, Україна виконала практично всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом та сподівається на прогрес за новою кредитною угодою.

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Сторони домовились про п'ять так званих «структурних маяків».

Перший стосується податково-бюджетної політики, зокрема збільшення податкових надходжень, концепції реформування соціальної сфери, контролю видатків тощо.

Другий – фінансування бюджету. Ключове завдання тут – уникнення прямого фінансування бюджету з боку НБУ, тобто так званого емісійного «друку гривні» на потреби уряду.

Третій стосується грошово-кредитної та курсової політики (стану золото валютних резервів, курсу гривні).

Четвертий – збереження стійкості фінансової системи. Насамперед – оцінки стану банків та їх активів вже у 2023 році.

Кредитний ризик й надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектору, – Андрій Пишний

І п’ятий, традиційний – корпоративне управління, прозорість і антикорупційна політика. Зокрема, йшлося про призначення наглядових рад в державні компанії енергетичного сектору.

І, як переконують LB.ua співрозмовники в уряді, до початку переговорів у Варшаві всі вони виконані.

Зокрема, уряд підготував та передав для розгляду у парламент законопроекти про скасовування мораторію на проведення податкових перевірок, скасовування спрощеного режиму оподаткування – так званої, пільгової ставки в 2% з доходу для бізнесу, та щодо застосування «касових апаратів» (застосування реєстраторів розрахункових операцій).

Окрім цього, Кабмін розробив концепцію ліквідації бюджетних заборгованостей упродовж 2023 року, НБУ – технічне завдання для діагностичного обстеження банків, визначено напрями реформування системи соцзахисту для надання адресної допомоги населенню. Та, зрештою, уряд призначив наглядову раду НАК «Нафтогаз України».

Шанс на майбутнє

Вчасне виконання Україною умов співпраці з МВФ до цього було лише на початку співробітництва у 90-х роках. У подальшому, маяки часто переносилися за термінами та коригувалися.

Тож нинішню підготовку України фонд цілком може оцінити позитивно. Таке рішення, окрім грошей власне МВФ, допоможе збільшити фінансову підтримку України з боку державних і приватних кредиторів, які орієнтуються на його рішення. Як розповідав FT на початку лютого, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, програма МВФ для України матиме «певний сигнальний ефект», який «може також спричинити подальшу підтримку донорів».

Фото: Телеграм-канал Шмигаля Валдіс Домбровскіс

Хоча українські фінансисти не поспішають прогнозувати, коли саме країна зможе фінансування з боку МВФ.

«Я дуже обережний в озвучуванні будь-яких конкретних дат і обсягів фінансування, коли мова йде про складний багаторівневий процес з МВФ. Це тонка матерія», – констатував у розмові з LB.ua Андрій Пишний.

Хоча додав, що є завдання вийти на укладання нової програми з фінансуванням на початку ІІ кварталу.

Якщо перемовини будуть успішними, Україна може розраховувати на програму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). За такою програмою ми отримували гроші у 2015 році.

Щоправда, після цього, у грудні 2018 року Україна перейшла на програми stand-by, з 2022 року – на інструмент екстреного фінансування (RFI).

У разі схвалення нова програма, може бути розрахована на три-чотири роки із загальною сумою $14-16 мільярдів, та передбачатиме виплату від 5 до 7 мільярдів доларів у перший рік.

Поки що немає достатньо інформації про те, якими можуть бути вимоги цієї нової програми. Та, оскільки вона потрібна в першу чергу, аби фінансувати дефіцит бюджету, цілком ймовірно, що МВФ буде наполягати на тому, щоб український уряд взяв на себе зобов’язання щодо мінімізації ухилення від сплати податків та митних платежів.

З врахуванням попередніх вимог щодо банків, можна очікувати, що МВФ буде приділяти увагу функціонуванню банківської системи, і тому, чи готова вона буде підтримати економічне відновлення. Відповідно, має бути перевірка НБУ стану банків, передусім системних, зокрема щодо достатності капіталу.

Крім того, із попередніх «боргів» України лишаються вже майже традиційними запити Фонду стосовно тарифоутворення. Звичайно, поки йде війна МВФ навряд буде наполягати на підвищенні тарифів. Але пояснень щодо того, якою буде тарифна політика уряду після, певно, що захоче.

Фото: kvitanciii.ua

Також отримання грошей за новою програмою залежить від інших умов, зокрема рівня допомоги з боку країн «Великої сімки» і від донорів та кредиторів України, які забезпечують стійкість боргу країни.

І, що теж важливо, схвалення нової програми співпраці буде вимагати виконання певних умов не тільки з боку України.

Бо аби Фонд міг надавати позики країні, охопленій війною, він сам має внести зміни до власних правил кредитування. І на це має бути підтримка з боку достатньої кількості країн-членів МВФ

Хоча, як повідомила агенція Bloomberg, якщо з цим виникнуть проблеми, Фонд навіть за цих умов, може надати Україні фінансування за програмою Rapid Financing Instrument на 1,3 мільярда доларів.