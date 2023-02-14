"Ми у декілька разів швидше виконуємо ці роботи, ніж раніше", - заявив Кудрицький.

В Україні відновлення мереж, пошкоджених російськими обстрілами, відбувається рекордними темпами.

Про це заявив в етері телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ситуація покращилася, особливо в останні дні. Сьогодні "Укренерго" не доводило ліміти споживання до областей, виходячи з того, що в енергосистемі загалом немає дефіциту потужності. Але у нас є деякі регіони, в яких розбиті мережі і просто неможливо доставити 100% електроенергії, яка необхідна споживачам у цих місцях. Тому паралельно займаємося відновленням мереж, щоб ці вузькі місця усунути", - розповів Кудрицький.

Він зауважив, що "ми у декілька разів швидше виконуємо ці роботи, ніж раніше".

"Тому просто потрібен час, щоб усі вузькі місця у мережі усунути. Думаю, що навіть ті обмеження, які в деяких регіонах все ще можуть бути – це, наприклад, Одеса чи Київ – вони не носять катастрофічного характеру. Сподіваюся, найближчим часом нам вдасться позбавитись і їх", - запевнив очільник Укренерго.

Нагадаємо, станом на ранок 14 лютого дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній.

Тим часом НКРЕКП розширила можливості отримання інформації про перерви в електропостачанні для населення.