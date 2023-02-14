Україна відкриє новий пункт контролю на кордоні з Молдовою

Цей маршрут є важливим для транспортних перевезень, зокрема українського зерна.

Уряд України ухвалив рішення про відкриття нового залізничного пункту контролю "Березине" через державний кордон України з Молдовою.

Про це заявив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо розвивати логістику у західному напрямку. Ухвалюємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою. Йдеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух поїздів", - сказав Шмигаль.

За його словами, цей маршрут є важливим для транспортних перевезень, зокрема українського зерна.

"Так створюємо альтернативні шляхи, щоб компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду", - наголосив очільник українського уряду.

Як уточнив у Телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, "Березине" буде відкритий з метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску "Серпневе 1" і цілодобово працюватиме для залізничного вантажного сполучення в період воєнного стану та 90 днів після нього.

Зазначимо, що Березине — проміжна залізнична станція Одеської залізниці на лінії Арциз — Березине — Басарабяска. Розташована у селищі міського типу Березине Болградського району. Відстань до станції Арциз — 35,6 км.

23 червня 2022 року після руйнування залізнично-автомобільного мосту в Затоці в ході російського вторгнення, Україна і Молдова підписали план відновлення дільниці Березине — Басарабяска до осені 2022 року. Таким чином, Молдова зможе експортувати/імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї. Водночас через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Молдови та до країн ЄС.

Нагадаємо, що пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею з понеділка, 13 лютого, розпочав роботу для пропуску транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.