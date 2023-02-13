Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
У ДТП на Львівщині загинули четверо людей
У ДТП на Львівщині загинули четверо людей
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
У Грузії зафіксували землетрус
У Грузії зафіксували землетрус
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві та п'ятьох областях сьогодні не буде планових відключень світла

Обмеження можуть бути в разі перевантаження мереж.

У Києві та п'ятьох областях сьогодні не буде планових відключень світла
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У Києві, а також в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській та Черкаські областях сьогодні не відключатимуть світло.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

“Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії (на 13 лютого - ред.). Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

ПрАТ "Закарпаттяобленерго" також повідомило, що на території області споживати електроенергію у понеділок, 13 лютого, дозволено у звичному режимі, без економії.

"13 лютого, день без обмежень: на Закарпатті впродовж цілої доби (з 0.00 до 24.00) відбудуться режимні заміри, метою яких є визначення фактичного навантаження (споживання) області. Врахуйте цей факт і плануйте свою діяльність з урахуванням цілодобового електропостачання", - йдеться в повідомленні. 

У неділю, 12 лютого, не було обмежень споживання електроенергії для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 8 лютого протягом двох тижнів у кожному регіоні України буде день без обмежень електрики. Це необхідно, щоб виміряти фактичне споживання електроенергії в регіонах. Однак, через ракетні атаки Росії 10 лютого "день без відключень" було перенесено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також