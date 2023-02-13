​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, - Politico

Під Вугледаром, на Донеччині, Збройні сили України розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.

Про це пише видання Politico.

Зазначаєтсья, що елітна бригада морської піхоти РФ була розбита вщент включно з командним складом.

"155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром", - розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема - 36 танків.

Зазначимо, що 155-та бригада вже зазнавала поразки на сході України - в листопаді 2022 року під Павлівкою.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські військові зазнали суттєвих втрат та відійшли на Кремінському напрямку фронту.