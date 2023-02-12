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З листопада росіяни вбили 80 і поранили 222 жителів Херсонщини

Сьогодні окупанти обстрілювали Антонівку, центр Херсона і мікрорайон Острів.

З листопада росіяни вбили 80 і поранили 222 жителів Херсонщини
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Херсона

Протягом неділі 12 лютого російська армія 20 разів обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина – чоловіка госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська міська рада.

“Під обстрілами перебувала Антонівка, мікрорайон Острів та центр Херсона. Ворог обстрілами пошкодив будівлю ККЗ “Ювілейний”, обстріляв Херсонський морський порт, площу Свободи”, – зазначили в міській раді.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки.

Загалом із 20 листопада територія Херсонської громади була обстріляна 1 991 раз. 80 людей з того часу загинуло, 222 людини – постраждали.

 

Нагадаємо, за минулу добу російські військові 63 рази обстріляли Херсонщину. 

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