Іран використовує човни і державну авіацію для контрабанди дронів до Росії, – The Guardian

Після візиту російської делегації до Тегерану у листопаді Іран доставив щонайменше 18 безпілотників до РФ.

Іран використовував човни та літаки державної авіакомпанії для контрабанди нових типів ударних безпілотників дальнього радіусу дії до Росії для використання їх у війні проти України.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела в Ірані.

За інформацією видання, щонайменше 18 безпілотників були доставлені військовим РФ після того, як російські офіцери та техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм продемонстрували іранські технології. Тоді російська делегація з 10 осіб вибрала шість безпілотних літальних апаратів Mohajer-6, які мають радіус дії близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотних літальних апаратів Shahed 191 і 129, які також можуть наносити удари “повітря-земля”.

На відміну від більш відомих безпілотників-камікадзе Shahed 131 і 136, які активно використовувалися Росією для нальотів на українські цілі, безпілотники високого польоту призначені для доставки бомб і повернення на базу неушкодженими.

Нагадаємо, Іран модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.