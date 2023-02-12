Збільшення виробництва, вихідний і потепління дозволяють не відключати світло, - ДТЕК

Однак залишаються регіони, які ще не відремонтовані повністю: Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя.

Поєднання низки факторів: збільшення генерації, зниження споживання через вихідний і потепління сприяли відсутності відключень світла в неділю, 12 лютого.

Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Комбінація декількох факторів дає змогу сьогодні, в конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть застосовуватися графіки відключень", – сказав Сахарук.

Водночас він пояснив, що збільшити генерацію дали змогу і її поставки, повернуті в систему низка теплових і атомних блоків, зростання виробництва е/е сонячними станціями через сприятливі погодні умови, а також відремонтовані мережі.

З іншого боку, відіграє позитивну роль, за його словами, потепління, збільшення світлового дня і зменшення споживання у зв'язку з вихідними.

"У нас залишається багато точок, сильно постраждалих внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", – зазначив топменеджер ДТЕК.

Нагадаємо, що як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії залишається значним через зниження температури, хоча меншим, ніж у будній день. Станом на 12 лютого, завдяки роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний, дефіциту потужності немає.