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За час війни Україна отримала від Німеччини 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн.

За час війни Україна отримала від Німеччини 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
Фото: Міненерго України

З липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання. Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн. 

Про це повідомляє Міненерго України. 

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Фото: Міненерго України

Фото: Міненерго України

Нагадаємо, у результаті ракетно-дронової атаки росіян 10 лютого в шістьох областях є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. 

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