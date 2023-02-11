Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн.

З липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання. Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн.

Про це повідомляє Міненерго України.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Фото: Міненерго України

Фото: Міненерго України

Нагадаємо, у результаті ракетно-дронової атаки росіян 10 лютого в шістьох областях є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури.