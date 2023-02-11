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У Харкові відновили електропостачання, - Терехов

Наразі діють планові відключення.

У Харкові відновили електропостачання, - Терехов
Фото: КП «Харківські теплові мережі»

У Харкові відновили електропостачання після ракетних обстрілів окупантів 10 лютого.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Електропостачання (побутових споживачів, - ред.) є в повному обсязі, але є планові відключення. Жахливі удари були нанесені, великі збитки енергетичній галузі. В певному обсязі вдалося відновити енергосистему, але є труднощі. Працюємо”, - сказав в ефірі телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, енергетична система внаслідок ракетних ударів зазнала великих збитків, зруйновані трансформаторні підстанції, однак енергетикам і комунальникам вдалося за добу стабілізувати ситуацію.

“Так, є планові відключення, але вся критична інфраструктура міста працює в повному обсязі. Є теплопостачання, є газопостачання, є водопостачання”, - сказав Терехов. 

Він також зазначив, що сьогодні міський електротранспорт (трамваї, тролейбуси, метро) працює в повному обсязі. Були збільшені інтервали в метрополітені – це також пов’язано з нестачею електроенергії. 

Щодо роботи промисловості та забезпечення підприємств електроенергією мер сказав, що ситуація важка, оскільки покривати їхню потребу в повному обсязі зараз неможливо, але обленерго разом із владою узгоджують певні графіки, щоб підприємства могли працювати. 

Терехов зауважив, що останнім часом війська РФ збільшили кількість ракетних ударів по Харкову. 

“Росіяни дуже посилили обстріли Харкова, вони намагаються зламати незламний Харків. Це їм не вдається і не вдасться ніколи. Ми відстоїмо місто, Україну і обов’язково переможемо”, - сказав міський голова.

Нагадаємо, 10 лютого окупанти здійснили черговий масований обстріли України ракетами та дронами-камікадзе. 12 українців постраждали

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