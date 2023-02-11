На Вінничині знайшли уламки російського "Калібру"

Ракету запустили росіяни під час масованої атаки 10 лютого.

Після вчорашньої масованої ракетної атаки на об’єкти інфраструктури України у Вінницькій області знайшли уламки ракети морського базування "Калібр".

Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних сил.

"Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені на Вінниччині 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів. Щоб узкіє не сумнівались!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару РФ у п'ятницю, 10 лютого, в Україні постраждали 12 людей.