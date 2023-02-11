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Росія утримує в Чорному морі два носії "калібрів"

Загалом на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів.

Росія утримує в Чорному морі два носії "калібрів"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Росія утримує в Чорному морі два носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Загальний залп становить 16 ракет.

Загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів.

Фото: ВМС ЗСУ

У Середземному морі зафіксували 10 російських суден, з них - п'ять носіїв "калібрів" із загальним залпом 72 ракети.

У ВМС додали, що за минулу добу, 10 лютого, їхні підрозділи знищили дві ворожі ракети.

Нагадаємо, 10 лютого Росія під час нової масованої атаки застосувала 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких збили українські захисники.

Того ж дня у Чорному морі перебували російські ракетоносії з 20 “калібрами”.

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