12 українців постраждали внаслідок ракетних ударів росіян 10 лютого

Внаслідок масового ракетного удару РФ у п'ятницю, 10 лютого, в Україні постраждали 12 людей.

Про це заявив у Телеграм керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Ракетна атака окупантів призвела до пошкодження 58 об’єктів, серед яких переважно житлові будинки.

"Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілів з початку доби залучалося понад 450 осіб та близько 100 одиниць техніки. Я дякую особовому складу, який сміливо та віддано виконує завдання за призначенням", - наголосив Крук.

Нагадаємо, що окупанти 11 лютого уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один - у Нікопольському районі Дніпропетровщини.