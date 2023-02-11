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12 українців постраждали внаслідок ракетних ударів росіян 10 лютого

Ракетна атака призвела до пошкодження 58 об’єктів.

12 українців постраждали внаслідок ракетних ударів росіян 10 лютого
Збита російська крилатої ракети Х-101
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Внаслідок масового ракетного удару РФ у п'ятницю, 10 лютого, в Україні постраждали 12 людей.

Про це заявив у Телеграм керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Ракетна атака окупантів призвела до пошкодження 58 об’єктів, серед яких переважно житлові будинки.

"Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілів з початку доби залучалося понад 450 осіб та близько 100 одиниць техніки. Я дякую особовому складу, який сміливо та віддано виконує завдання за призначенням", - наголосив Крук.

Нагадаємо, що окупанти 11 лютого уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один - у Нікопольському районі Дніпропетровщини. 

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