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На Дніпропетровщині "шахеди" уразили три енергетичні об'єкти, - ОВА

Два - у Криворізькому районі та один - у Нікопольському.

На Дніпропетровщині "шахеди" уразили три енергетичні об'єкти, - ОВА
Фото: Андрій Нєбитов

Вночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вороги били по критичній інфраструктурі.

"Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один - у Нікопольському. 

"У Криворізькому - один і той самий об’єкт атакували двічі за добу", - зазначив Лисак.

За словами керівника ОВА, на місцях влучань є суттєві руйнування і спалахнули пожежі. Наразі рятувальники їх загасили.

 Жертв серед населення немає.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 10 лютого, Росія випустила по Україні 28 "шахедів". 22 вдалося збити.

Того ж дня у Криворізькому районі Дніпропетровщини сили ППО збили один дрон. Інший влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.

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