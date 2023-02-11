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На Херсонщині заборонили фото- і відеофіксацію та запровадили режим світломаскування

Контролювати дотримання запроваджених заходів будуть правоохоронні органи.

На Херсонщині заборонили фото- і відеофіксацію та запровадили режим світломаскування
Фото: Макс Требухов

На території Херсонської області запроваджується заборона фото- й відеофіксації та використання відеореєстраторів на автомобілях, що не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що використовувати перелічені засоби фіксації не можна на:

  • дорогах загального користування;
  • блокпостах;
  • об'єктах інфраструктури;
  • об'єктах загального призначення;
  • укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони.

Крім того, з 18:00 до 06:00 на території  Херсонській області діятиме режим світломаскування. 

В цей час має бути вимкнене освітлення вулиць, територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.

Контролювати дотримання запроваджених заходів будуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, за добу 8 лютого російські окупанти 39 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів. Через російські обстріли загинули три людини. Ще чотири жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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