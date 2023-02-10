Через російський обстріл зупинився один із блоків Хмельницької АЕС

Сьогодні, 10 лютого, через російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі України зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Крім того, дві з трьох діючих українських атомних електростанці АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури країни.

Ці події були підтверджені Місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які знаходяться на станціях

Ці місії також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

Нагадаємо, Росія здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території України. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.