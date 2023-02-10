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Джорджія Мелоні підтвердила надання Італією і Францією систем ППО SAMP-T Україні

Прем’єрка Італії не згодна з тим, що допомога партнерів веде до ескалації війни.

Джорджія Мелоні підтвердила надання Італією і Францією систем ППО SAMP-T Україні
Системи ППО SAMP-T
Фото: armyinform.com.ua

Італія разом із Францією нададуть України системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це повідомляє видання ANSA з посиланням на прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні.

"Абсолютно так, ми вже деякий час беремо участь у спільному з Парижем і дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко і найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно", – сказала Мелоні.

Прем’єрка Італії додала, що вона абсолютно не згодна з тим, що допомога від партнерів веде до ескалації війни в Україні.

 

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція та Італія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP/T-MAMBA цьогоріч навесні.

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