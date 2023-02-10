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“Геноцидні дії Путіна” підтримують 79% росіян, тому з Україною воює вся Росія, – Подоляк

Російський народ виріс на українофобії і пропаганді.

“Геноцидні дії Путіна” підтримують 79% росіян, тому з Україною воює вся Росія, – Подоляк
Фото: скрін відео

Згідно з російськими опитуваннями, війну, яку розпочав Володимир Путін, підтримують 79% росіян. Тому з Україною воює російський народ, а не тільки президент РФ.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Щоб не було ілюзій… Ru-опитування стверджують, що “геноцидні дії Путіна” позитивно оцінюють 79% громадян. Отже, їм свідомо подобається війна, масові вбивства українців, окупація, ракетні атаки. Тому фіксуємо: з нами воює саме країна/народ, що виріс на українофобії та пропаганді”, – наголосив він.

 

Нагадаємо, вчора в ефірі телемарафону Подоляк заявив, що новий наступ росіян в Україні вже розпочався: масштабні бої тривають на Донбасі.

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