Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького, - ЗМІ

Йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.

Сьогодні, 10 лютого, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата 8 скликання Ігоря Котвіцького.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.

Зазначається, що Ігоря Котвіцького називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів у валізах дружини Котвіцького. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

Нагадаємо, восени 2016 року прокуратура закрила справу про виведення нардепом Котвицьким $40 млн у Панаму.