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Уночі росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні

Працівники обласної аварійно-рятувальної служби оперативно закривають вікна OSB-листами та лагодять пошкодження.

Уночі росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні
Фото: Скріншот відео

Уночі російські війська вкотре обстрілювали місто Херсон. Через ворожі удари пошкоджене приміщення залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Херсонська Обласна військова адміністрація.

На щастя, постраждалих немає.

Голова ОВА Олександр Прокудін виїхав на місце події, аби перевірити, чи якісно усуваються наслідки ворожої атаки.

Працівники обласної аварійно-рятувальної служби оперативно закривають вікна OSB-листами, лагодять пошкодження.

"Залізничники та пасажири потягів попри шкоду, заподіяну армією РФ, і надалі будуть у зручних умовах. Протидіємо ворогові щохвилини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді минулого року на залізничному вокзалі Херсона відновили постачання води та світла.

 

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